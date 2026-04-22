今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５９円台前半を中心とする往来相場が継続しそうだ。予想レンジは１ドル＝１５８円８０～１５９円７０銭。 トランプ米大統領は２１日、イランとの停戦を延長すると発表した。ただ、米海軍によるイランの港⁠湾および沿岸の封鎖を継続すると述べたことから、原油価格は高止まり状態が続いている。期限は明示されず、協議が終了するまで停戦を延長する、とし