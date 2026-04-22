きょう（２２日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比２３６円高の５万９５８５円と３日続伸。前週１６日につけた５万９５１８円を終値で上回り、史上最高値更新となった。前日の欧州株市場がほぼ全面安で、米国株市場もＮＹダウ、ナスダック総合株価指数、Ｓ＆Ｐ５００指数いずれも続落となるなか、風向きはアゲインストだったが、朝安後は次第高で切り返した。もっとも後場に再びマイナス圏に沈む場面があるなど、気迷