韓国ドラマ『誰だって無価値な自分と闘っている』が、4月18日よりNetflixで配信がスタートした。『またオ・ヘヨン！』『私の解放日誌』のパク・ヘヨンが脚本を手がけ、ク・ギョファンとコ・ユンジョンを主演に助演がオ・ジョンセやカン・マルグムらといった、実力と人気を兼ね備えた俳優陣がキャスティングされた今春注目のNetflixシリーズである。 参考：韓ドラ『愛の光』は珠玉のラブストーリーに