山形県米沢市の７０代の女性が、名義貸しをめぐるトラブルを装う手口で現金８００万円をだましとられる特殊詐欺被害がありました。 【写真を見る】スーパーの駐車場で現金800万円手渡す70代女性が特殊詐欺被害に名義貸しをめぐるトラブルを装う手口（山形） 警察によりますと、先月下旬、米沢市の７０代の女性の自宅の固定電話に「防犯協会」を名乗る男から電話がありました。 女性は男から個人情報が「災害復