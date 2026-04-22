カブスの今永昇太投手は21日（日本時間22日）、本拠地でのフィリーズ戦に先発登板。7回87球を投げて、3安打1失点1四球1三振にまとめて今季2勝目を挙げた。「3番右翼」で先発した鈴木誠也外野手も待望の今季1号を放った。7－4で制したチームはこれで7連勝。14勝9敗でナ・リーグ中地区2位となっている。地元紙『シカゴ・サン・タイムズ』など米複数メディアが試合の様子を伝えている。 ■カブス捕手「直球