燃え尽き症候群高いモチベーションを保って活動してきた人が突然意欲や熱意を失い、無気力になってしまう状態を「燃え尽き症候群」という。働く日本人のおよそ4割が燃え尽き症候群で悩んでいる、というデータも…今夜は『燃え尽き症候群』について語らいます。▼江村美咲は東京五輪後も休まず努力を続けた中で燃え尽き症候群に…▼土性沙羅は東京五輪延期でモチベーションの保ち方に葛藤し、寝られなくなり…▼AKB48卒業後、達成感