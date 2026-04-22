兵庫県の家計支援策、「はばタンPay+（ペイプラス）」。県民ではないのに申し込みができる状態でした。 【写真を見る】「県民限定」のはずが…兵庫県のプレミアム付商品券「はばタンＰａｙ＋」住所は"自己申告"で非県民でも申し込み可能と判明斎藤知事は「県内在住をチェック、適切な対応」「虚偽申請あれば返還求める」 兵庫県が国の交付金を活用して発行しているプレミアム付きデジタル商品券「はばタンPay+（ペイプラス）」