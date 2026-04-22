今年2月にスタートしたLINEマンガの新機能、AI技術を活用しキャラクターと会話ができる「キャラチャット」に、第2弾キャラクターが追加された。【画像】ハマる人続出…人気キャラとのチャットイメージ「キャラチャット」は、マンガキャラクターとチャットでやり取りしているかのように、リアルタイムで自由な会話を楽しめるサービス。ユーザーが送信した内容に対し、キャラクターが自然な形で応答し、やり取りを重ねることで関