お笑いタレントのあべこうじ（51）と女優の高橋愛（39）夫妻が22日、都内で行われた横浜の魅力を地域とともに伝える祭典「ハマフェスY167」（5月30、31日）の発表会見に登場した。会見では、元HiHiJetsの郄橋優斗氏（26）が大学生と監修し、イベントで販売されるカレーパンが紹介された。試食する場面では、あべが“あ〜ん”されるなど円満ぶりをうかがわせた。横浜に関するイベントにちなんで、プロ野球・DeNAについ