プロフィギュアスケーターの織田信成氏（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。16回目の結婚記念日を報告した。「【16回目の結婚記念日】」と書き出された投稿。「なんと自分とした事が結婚記念日を失念昨晩2時まで用事をしていて今日は6時起きなのに寝坊して起きてお弁当作ってとてんやわんやで過ごしてたらラジオ生放送中に『今日は良い夫婦の日(4/22)』と聞いて『えっ今日結婚記念日やん！！！！』となった馬鹿者」