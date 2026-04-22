介護していた84歳の妻を殺害したとして、兵庫県警川西署は22日、殺人の疑いで同県川西市、無職多田駿容疑者（84）を逮捕した。署によると「自分も病気になり、介護ができなくなった。誰にも迷惑をかけられないと思い、妻を殺して死のうと思った」と供述している。逮捕容疑は、自宅で同居の妻奈良代さんの首を圧迫し、窒息死させた疑い。署は詳しい日時は捜査中としている。署によると、夫婦は2人暮らし。12日午後2時40分ごろ