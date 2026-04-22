トランプ米大統領が閣僚と協議を行った後、イランとの停戦の延長を決断した/Julia Demaree Nikhinson/AP via CNN Newsource（CNN）米国のトランプ大統領は21日の午後、ホワイトハウスに国家安全保障チームを集め、一つの重大な決定について話し合った。今後のイランへの対応だ。停戦期限が迫る中、バンス副大統領は次の協議のためパキスタンへ出発する予定だった。副大統領専用機エアフォースツーは既にアンドルーズ統合基地の滑走