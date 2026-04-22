政府のインテリジェンス（情報収集、分析）の司令塔機能を強化する国家情報会議設置法案は２２日の衆院内閣委員会で、与党と中道改革連合、国民民主党などの賛成多数で可決された。同法案は２３日の衆院本会議で可決され、衆院を通過する見通しだ。