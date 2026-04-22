社員らが顧客から金銭をだまし取っていた問題で、プルデンシャル生命は自粛期間を180日間延長します。プルデンシャル生命・得丸博充社長「販売自粛の延長は、短期的には、経営にも現場にも大きな負担を伴います。しかし、中途半端に再開することが、将来にわたってはるかに大きなリスクだと判断しました」販売自粛は、社員ら107人が顧客およそ500人から総額31億円を超える金銭をだまし取っていた問題を受けたものです。得丸社長は