犬が霊に取り憑かれた飼い主を守ろうと奮闘するホラー映画『GOOD BOY／グッド・ボーイ』（7月10日公開）より、特報、ポスタービジュアル、場面写真が一挙解禁された。【動画】『GOOD BOY／グッド・ボーイ』特報映像アパートで飼い主トッドと暮らすレトリバー犬のインディ。最近トッドの体調が悪く、ある日吐血してしまう。偶然アパートを訪れたトッドの妹ヴェラが病院へ急いで連れて行く。退院したトッドはインディを連れ、祖