２４年ぶり１２連敗となったメッツの試合中のパフォーマンスにファンの批判が集中した。２１日（日本時間２２日）の本拠地ツインズ戦でメッツは３―５で逆転負け。２００２年以来となる１２連敗を喫した。そんななか批判を浴びたのが３回にリンドアが先制の２号３ランを放った後のシーン。ベンチに戻ったリンドアは建設作業員のユニホームとヘルメットを着用し、同僚たちと笑顔で記念撮影を行った。米メディア「スポーツ