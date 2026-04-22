ＭＬＢ公式サイト「ＭＬＢ．ｃｏｍ」も、その完成度の高さを大きく伝えた。カブスの今永昇太投手（３２）が２１日（日本時間２２日）、本拠地リグレー・フィールドでのフィリーズ戦に先発し、７回３安打１失点、１四球１奪三振で今季２勝目を挙げた。チームも７―４で競り勝って７連勝。戦績を１４勝９敗とした一方、フィリーズは８勝１５敗で泥沼の７連敗となり、２０１９年６月１６〜２３日以来の長いトンネルに沈んだ。今永