オペラやバレエにういて「もう誰も関心を払っていない」と口にし、炎上したティモシー・シャラメ。世界から顰蹙を買ってしまったが、映画『マッドマックス 怒りのデス・ロード』や「ワイルド・スピード」シリーズで知られ、若い頃にバレリーナを目指していたシャーリーズ・セロンが、追い打ちをかけるようなコメントを発した。【写真】バレエ仕込みの美しさ50歳シャーリーズ・セロンの水着姿ティモシーは今年2月、アカデミー