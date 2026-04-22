◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天の鈴木大地内野手（３６）が２２日、出場選手登録を抹消された。鈴木大は今季、１８試合に出場して２４打数４安打で打率１割６分７厘、１打点。前日２１日の日本ハム戦では代打で途中出場して、一ゴロに倒れていた。代わってルーク・ボイト内野手（３５）が出場選手登録された。来日２年目の今季は１２試合に出場し、打率１割４分、０本塁打、３打点。２１打