◆ファーム・リーグ巨人３―１西武（２２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の吉川尚輝内野手（３１）が攻守で順調な回復ぶりを示した。「３番・二塁」で先発出場。１点リードの６回２死から右前打を放ち、ケガから復帰後、出場６試合連続安打をマークした。２軍戦では１８打数８安打、打率４割４分４厘と好調を維持し、万全の状態をアピールしている。昨年１０月に両股関節を手術し、５日の３軍戦で実戦復帰。守備の