◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）１週前追い切り＝４月２２日、美浦トレセン昨年の覇者ヘデントール（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ルーラーシップ）が軽快な動きを披露した。美浦・Ｗコースでグランマエストロ（３歳未勝利）を１馬身追走。直線は馬なりのまま馬体を並べて５ハロン６７秒１―１１秒６をマーク。１週前追い切りについて太田助手は、「うちの厩舎としては珍しい５ハ