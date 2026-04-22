◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）２３日の楽天戦（エスコン）の予告先発で、今季１軍初登板となる日本ハム・福島蓮投手が、同期に負けない好投を誓った。コンディション不良で出遅れた右腕は、ファームで４試合に登板し１勝１敗、防御率１・３１。２０回２／３を投げ２１奪三振と、ほぼイニングと同数の三振を奪っている。今季１軍初登板となるが「（緊張？）本当にしないですね。ほんとすいませ