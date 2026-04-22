◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２２日・横浜）２３日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発する阪神・高橋遥人投手が、敵地のマウンドを入念に確認した。今季ここまで３試合に登板して２勝０敗、両リーグトップの防御率０・３８。２完封と圧倒的な投球を見せている。２３日は雨予報だが「しっかり試合をつくれるように…という感じですかね」と平常心。「（マウンドは）結構高くて、傾斜も強いなという印象でした。昨日（２１日