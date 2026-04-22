ＴＢＳの定例社長会見が２２日、東京・赤坂の同局で行われ、合田隆信専務が「リブート」（日曜・後９時、主演・鈴木亮平）に言及した。今年１月期に放送され、放送期間中の３月にはＷＢＣが開催された。日本戦を含む全試合の中継がＮｅｔｆｌｉｘの独占となり、テレビの視聴人数が減ったとも言われているが「配信されたＷＢＣの日本戦の累計視聴人数が１７９０万人。全４７試合で３１４０万人だったということだけど、『リブー