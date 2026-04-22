日本スケート連盟は２２日、都内で２０２５―２６シーズンの優秀選手表彰祝賀会を開催。ミラノ・コルティナ五輪（２月）のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、年間最優秀に相当するＪＯＣ杯（日本オリンピック委員会）を２年連続で受賞した。また、東京運動記者クラブ・スケート分科会が選出する「スケーター・オブ・ザ・イヤー」にも選出。３度目の受賞は、羽生結弦さん（１４