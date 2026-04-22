アイドルグループ「＝LOVE」の瀧脇笙古(たきわき・しょうこ)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新。中1日で横浜スタジアムに通ったことを報告した。 【写真】変装なし！“ガチ”スタイルで外野観戦する様子 「＝LOVE」は8周年ツアーライブのファイナル公演として、横浜スタジアムで今月18、19日にライブを行っていた。瀧脇は神奈川県生まれで、プロ野球・横浜DeNAベイスターズのファンであることを