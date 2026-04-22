“ミラクル・レスター”の転落劇を英公共放送「BBC」が報じている10年前にプレミアリーグ制覇を成し遂げたレスター・シティの3部リーグ降格が決まった。“ミラクル・レスター”の転落劇を英公共放送「BBC」が報じている。昨シーズンに1部プレミアリーグから2部チャンピオンシップへ降格したレスターは現地時間4月21日に第44節でハル・シティと対戦し、2-2で引き分けた。この結果を受け、残り2試合で残留圏内の21位ブラックバー