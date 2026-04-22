ただ米国の逆封鎖圧力はイランの強硬対応を誘導し交渉の余地を狭める要因になったという評価も出ている。イランが停戦合意違反を理由に2度目の終戦交渉参加決定を先送りし真っ向から対立しているためだ。◇イラン内は強硬派と穏健派が分裂、交渉動力落ちるイラン内部の強硬派と穏健派の亀裂も状況を複雑にさせた。代表的な例がホルムズ海峡再開放をめぐり露出した溝だ。16日にイスラエルとレバノンの10日間の停戦合意後にイランの