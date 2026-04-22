記事ポイントYADEAの電動アシスト自転車「HNT-01」に日本限定の新色シルバーが登場2026年5月1日11時から198,000円（税込）で直営店や公式オンラインショップなどで発売最大航続距離132kmや折りたたみ設計を備えた300台限定モデルYADEAの人気電動アシスト自転車「HNT-01」に、新色シルバーが登場します。2026年5月1日11時から、YADEA直営店や公式オンラインショップ、一部販売店で発売される日本限定300台の特別モデルです。価格は1