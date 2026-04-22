23日は冷たい雨に。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■西日本〜東日本で広く雨警報級大雨の恐れも23日(木)は西日本や東日本の広い範囲で雨が降るでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側中心に非常に激しい雨が降る恐れがあります。九州や四国、沖縄では警報級の大雨となる恐れもあり、土砂災害や低い土地の浸水などに十分な注意が必要です。関東は昼頃から雨が降り出し、午後は広い