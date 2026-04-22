アメリカのトランプ大統領は日本時間22日朝、23日午前に迫っていたイランとの停戦期間を延長すると表明しました。ただイランは反発していて、2回目の協議開催のめどは立っていません。仲介国パキスタンの首都・イスラマバードから、FNNバンコク支局・杉村祐太朗記者が中継でお伝えします。イスラマバードには結局、イランからもアメリカからも代表団は到着していませんが、厳しい警備状況は今も続いています。トランプ大統領は22日