EXILE TAKAHIROが20日、自身のインスタグラムを更新。ヘアカラーの施術中と思われる、大量のアルミホイルを頭に巻いた“イメチェン途中”の姿を公開した。【写真】「何してもカッコイイ」大量の“アルミホイル姿”を公開したEXILE TAKAHIROTAKAHIROは「明日から2日間楽しんでいきましょうね」と、翌日から控えるライブに向けてファンへメッセージ。さらに、当て字で「亜留美 惚威流より」（アルミホイルより）とユーモアたっぷ