◇社会人野球第76回JABA京都大会予選DブロックNTT西日本4―4ENEOS（2026年4月22日わかさスタジアム京都）社会人野球のJABA京都大会は22日に予選が行われ、NTT西日本はENEOSに4―4で引き分けて予選1敗1分けとなった。打線に繋がりをもたらしたのは、就任2年目を迎えた主将だった。「3番・三塁」水島滉陽は「2人は絶対に出塁してくれると思っている。心強い1、2番です」と明かす。1番・串畑勇誠、2番・天井一輝は、とも