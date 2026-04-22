◇MLB ジャイアンツ 3-1 ドジャース(日本時間22日、オラクル・パーク)ドジャースのロバーツ監督が大谷翔平選手の連続出塁についてコメントしました。大谷選手はこの日、敵地ジャイアンツ戦で「1番・DH」として出場。7回の第4打席でショートへの内野安打をマークし、連続試合出塁記録を53試合に更新。4打数1安打で打率は.271としました。53試合連続出塁はショーン・グリーン氏のドジャース記録に並ぶ球団歴代2位の記録。大谷選手の