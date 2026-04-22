大学受験に失敗したら予備校に行けばいい――かつてはそれが当たり前の選択肢であり、浪人生はドラマの主人公にさえなった。今は昔。なぜこうも変わったのか。【画像】授業1回で200万円といわれた「金ピカ先生」こと佐藤忠志氏（享年68）かつて河合塾、駿台予備校とともに「予備校御三家」の一角として君臨した代々木ゼミナール。近年は拠点を集約し規模を縮小しているが、教科ごとに君臨する「スター講師」たちは健在だ。予備