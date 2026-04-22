大相撲春巡業は22日、東京都大田区で行われ、夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）での新三役昇進が確実な幕内・琴勝峰（26＝佐渡ケ嶽部屋）が人気業師の幕内・宇良（33＝木瀬部屋）、幕内・狼雅（27＝二子山部屋）らと7番取って5勝2敗だった。強烈な喉輪や豪快な下手投げなどで見せ場をつくった。「まだまだ。場所前じゃないので。場所前に、いい感じにできるようにやっていきたい」。得意の右四つから力強く寄り切る場面