政府のインテリジェンス＝情報活動の司令塔機能を強化にするため新たに「国家情報会議」を創設するなどの法案が22日午後、衆議院内閣委員会で与党と国民民主党や中道改革連合など一部野党の賛成多数で可決された。法案の採決にあたっては、プライバシー保護に配慮することなどを盛り込んだ付帯決議も可決された。法案は23日に衆院を通過し、今国会中に成立する見通しとなった。法案は、安全保障上の重要情報活動や外国のスパイ活動