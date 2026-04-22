本作は20世紀のアメリカで画家・デザイナーとして活躍したベン・シャーン（1898―1969）の作品。まずはこの絵をタイトルと併せてじっくり味わってみてください。両親でなくても、大人が自分のために何かしてくれたのに、その意図をくみ取れなかったことなどが思い起こされるかもしれません。このように、絵を通して自分の一部となっている体験の記憶が蘇ることがあると思います。この作品が伝えたいのは、そのような追憶の力なの