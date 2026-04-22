オリックス・寺西成騎投手が、23日ロッテ戦（ZOZOマリン）の予告先発として公示された。当日は正午前後から雨予報となっているが、2年目右腕は「僕はやるつもりで準備します」と力を込めた。雨に加えて風の強さもあるZOZOマリンでの登板についても、昨季8月11日のロッテ戦で5回2/3を6安打2失点、勝ち負け付かずだった際の試合を踏まえて「真っすぐが勝手に伸びてくれたり、変化球が落ちてくれたりして、すごく楽しかったイメ