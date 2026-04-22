演歌歌手の藤崎詩乃（２０）が５月２０日にシングル「黒髪海峡」でデビューすることになり２２日、都内でお披露目会を開催した。藤崎は音楽学部に通う現役大学生。１３歳の頃に地元・北九州市で開かれたカラオケ大会で作曲家・水森英夫氏の目に留まり、師弟関係となった。目標とする歌手は美空ひばりと明かし、「幅広い世代に演歌を伝えられる歌手になりたい」と語った。この日デビュー曲を歌唱した藤崎は「１００点をつけ