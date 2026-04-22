「GR GT」のご先祖様が聖地に帰ってきた！JARI（一般財団法人 日本自動車研究所）は2026年4月18日、1960年代を代表する国産スポーツカー、トヨタ「2000GT」のスピードトライアル仕様車の動画を、公式Xで公開しました。【音デケェ!!】「トヨタ2000GT」スピードトライアル車両の動画を見る1967（昭和42）年に発売されたトヨタ2000GTは、当時のトヨタが技術の粋を集めて開発した高級スポーツカーです。最高速度220km/hをマークす