飼い主が勘違いしがちな犬の行動 1.嬉しくてしっぽを振っている 「しっぽを振る」＝「嬉しい」「楽しい」「ご機嫌」ばかりではありません。 犬がしっぽを振るのは感情を表すものですが、ポジティブな感情を表すこともあれば、ネガティブな感情を表すこともあります。 しっぽを大きくゆったりと左右に振っているときは、ポジティブな感情である可能性が高く、しっぽを小刻みに速く振っているときは、ネガティブな感