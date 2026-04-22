全国にホテルや旅館を展開する「星野リゾート」が、蔵王温泉での開業を進めている温泉旅館を今年１０月１５日に開業すると発表しました。星野リゾートの県内進出は、今回が初めてです。 【写真を見る】全国にホテルや旅館を展開する「星野リゾート」蔵王の温泉旅館が今年10月に開業山形の風土を堪能できる施設に 星野リゾートがことし１０月に蔵王温泉で新たに開業させるのが温泉旅館「界・蔵王」で