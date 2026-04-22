石川県内のレギュラーガソリン1リットル当たりの平均価格が22日発表されました。20日時点で169円10銭。5週連続で170円前後と価格高騰がおさまる気配がありません。長引く中東情勢の影響は県内のプール施設にも及んでいます。県内の現状を取材しました。小松市末広町にある小松屋内水泳プール、平日にはおよそ250人の地元住民が利用しています。こちらにも燃料価格高騰の影響が広がっていました。4月の取引業者は1社、入札を辞退し