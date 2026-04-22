言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、勝負の駆け引きで使われる表現、手仕事の基本となる裁縫の技術、そして世界に誇る日本の伝統美術という、全く異なる分野から言葉を並べました。文字の流れをじっくり追いながら、空欄に入る共通の2文字を導き出してください。頭を柔らかくして、正解を見つけ出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。だ□