元KAT-TUNの上田竜也さんは4月21日、自身のInstagramを更新。“美女”とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】上田竜也＆“美女”のツーショット「港区美女と密会ですね」上田さんは「美女の元へ逃亡」とつづり、1枚の写真を投稿。「美女」こと男性アイドルグループ・KEY TO LITの中村嶺亜さんとのツーショットです。上田さんは、19日まで東京・渋谷で開催されていた中村さんの個展「ReBELiUM」を訪れたようで「#