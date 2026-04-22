TBSの山形純菜アナウンサー（31）が22日までに自身のインスタグラムを更新。京都カフェでのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「美しい庭を見ながら食べるぷるんぷるんの華わらび」とつづり始めた。「可愛くて勿体無いと言いながらもすぐに食べ終わっていました。歴史を感じながら涼を味わえた素敵な空間でしたよ」と京都カフェでのオフショットを投稿した。ハッシュタグで「#わらび餅」「#華わらび」「#京都