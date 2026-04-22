1992年に開館した、東京都立川市にある『立川防災館』。ここでは災害を身近に感じるため、遊びを取り入れた多彩な体験ができる。消防車の模型やクイズコーナー、VR映像による災害疑似体験など、子供から大人までが分かりやすく防災を学べる工夫が凝らされている。【映像】東日本大震災の揺れを体験する様子（実際の映像）ニュース番組『ABEMA Morning』では、実際に現地でABEMA楪望キャスターが体験した。地震の脅威を肌で感じ