再審制度見直しに向けた刑事訴訟法改正案を巡り、自民党は週内に予定していた司法制度調査会などの合同会議の開催を見送る方針を固めた。法務省が再修正案を示す方針だったが、党内から反発の声が出ており、意見集約に時間をかける必要があると判断した。５月の大型連休明けに開催する方向で調整している。複数の自民関係者が明らかにした。改正案では、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての是非が焦点となっており、同省