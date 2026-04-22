日本山岳スポーツクライミング協会は22日、東京都内でスポーツクライミング日本代表の記者会見を開き、いずれもボルダー・リードで男子の安楽宙斗（JSOL）、女子の森秋彩（茨城県連盟）が出席。来月開幕するワールドシリーズ（WS、ワールドカップから改称）や9月19日に開幕する愛知・名古屋アジア大会に向けて意気込みを示した。24年パリ五輪複合銀メダルの安楽は、今季WSのボルダー、リードの全6大会と、アジア大会ではボルダ